ЧИНОВНИКИ ОТНЯЛИ ПУТИНСКУЮ ПРЕМИЮ У САМОЙ МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ РОССИИ: "ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ. ИЛИ БУДЕТ СУД"

Странник да не надо их носить на руках, надо просто также помогать тем семьям, где есть проблемы с деньгами и работой. У нас проще создать приемную семью и получать деньги от государства, чем содержать собственных детей, когда государство не помогает.

Странник где вас таких берут то, ни чего не знаете, но готовы судить.....а мы спрашиваем, почему был 37 год....вот от таких как вы