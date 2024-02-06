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ЧИНОВНИКИ ОТНЯЛИ ПУТИНСКУЮ ПРЕМИЮ У САМОЙ МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ РОССИИ: "ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ. ИЛИ БУДЕТ СУД"

ЧИНОВНИКИ ОТНЯЛИ ПУТИНСКУЮ ПРЕМИЮ У САМОЙ МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ РОССИИ: "ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ. ИЛИ БУДЕТ СУД"

ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ В Год семьи, объявленный президентом Путиным в 2024 году, эта история звучит немыслимо.

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Комментарии
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Странник
да не надо их носить на руках, надо просто также помогать тем семьям, где есть проблемы с деньгами и работой. У нас проще создать приемную семью и получать деньги от государства, чем содержать собственных детей, когда государство не помогает.
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3 час.
Странник
где вас таких берут то, ни чего не знаете, но готовы судить.....а мы спрашиваем,  почему был 37 год....вот от таких как вы
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3 час.
С
Странник
а если они не виновны, то повесить вас за то же место, да? вы же призывали их повесить. да и чтобы все видели как вас вешают, чтобы таким как вы было понятно за что вешают. Я не про место , а про призывы.
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3 час.

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