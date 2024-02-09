Чому им Кожедуб не ок

АНГЕЛ АНГЕЛ

Да что хохлы, что евреи они и были такими всегда, смута, войны, кризисы, хаос это их стихия они такие и будут такими... Их в резервацию в пустыню подальше от людей и пусть там бродят шаг влево вправо крематорий... Не было у них ни когда родины, наживаются на войнах, кризисах, воровстве и коррупции....