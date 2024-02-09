Чому Кожедуб не ок? - по мнению этих малоумков. Плакат висит в городе Сумы. (Обратите внимание на староукраинское выражение «не ок») 1) Сталинский сокол.
Чому им Кожедуб не ок
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Хохол- это диагноз после эпидемии сифилиса. История не врёт.
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20 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Да что хохлы, что евреи они и были такими всегда, смута, войны, кризисы, хаос это их стихия они такие и будут такими... Их в резервацию в пустыню подальше от людей и пусть там бродят шаг влево вправо крематорий... Не было у них ни когда родины, наживаются на войнах, кризисах, воровстве и коррупции....
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15 час.
Леонид Руси
Хохол... создание рассудочное и прогматичное... в нём Бога нет... Они же под знаком Девы... Дева - ящик Пандоры, источник бед и разрушений... Там никогда не будет жизни... Они же просчитывают варианты выгоды... А на Земле Провидение господствует над настоящим, а не педерастический запад. А глупые кастрюлеголовые верят не в Бога, а в баксы
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10 час.
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