МИД: генконсульство России знает о застрявших на пункте пропуска Хэйхэ россиянах

Генеральное консульство Российской Федерации в Харбине располагает информацией о ситуации с застрявшими на пункте пропуска Хэйхэ гражданами России, их могут доставить домой самолетами или через другие погранпереходы.
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