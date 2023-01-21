Ученые предложили оценивать рост ВВП по степени освещенности улиц

Данные о динамике освещенности страны ночью, полученные со спутниковых снимков, могут свидетельствовать о фальсификации официальных данных об экономическом росте, показало исследование Чикагского университета, проведенное доктором Луисом Мартинезом.
Данные о динамике освещенности страны ночью, полученные со спутниковых снимков, могут свидетельствовать о фальсификации официальных данных об экономическом росте, показало исследование Чикагского университета, проведенное доктором Луисом Мартинезом.
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