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Ученые предложили оценивать рост ВВП по степени освещенности улиц

Ученые предложили оценивать рост ВВП по степени освещенности улиц

Данные о динамике освещенности страны ночью, полученные со спутниковых снимков, могут свидетельствовать о фальсификации официальных данных об экономическом росте, показало исследование Чикагского университета, проведенное доктором Луисом Мартинезом.

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