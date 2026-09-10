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Царьград

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КТК завершил ремонт ВПУ-2 и заменил 54 шланга для отгрузки нефти

КТК завершил ремонт ВПУ-2 и заменил 54 шланга для отгрузки нефти

Каспийский трубопроводный консорциум завершил планово-предупредительный ремонт выносного причального устройства ВПУ-2 на Морском терминале и вернул объект в эксплуатацию.

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