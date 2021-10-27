Мировое обозрение

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NBC: стрелковая ассоциация США подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Национальная стрелковая ассоциация (НСА) США подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя.

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