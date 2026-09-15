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Брайан Уиндхорст: «Крис Пол неразрывно связан с третьим номером. Нельзя было отдавать его Брэдли Билу»

Брайан Уиндхорст и Тим Макмэн раскритиковали « Клипперс » за решение передать Брэдли Билу третий номер, под которым на протяжении всей карьеры выступал Крис Пол.

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