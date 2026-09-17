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Царьград

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Минпросвещения: 1,4 млн заявлений на "Профессионалитет" в 2026 году

Минпросвещения: 1,4 млн заявлений на "Профессионалитет" в 2026 году

Популярность программы "Профессионалитет" растет: 1,4 млн заявлений подано в 2026 году. Среди востребованных профессий — "Сестринское дело" и "Туризм".

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