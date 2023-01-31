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Кадейкин об НХЛ: «Хайлайты иногда смотришь: вау, круто. А потом включаешь игры и понимаешь, что там тоже не боги играют»

Александр Кадейкин считает, что хайлайты НХЛ не всегда показательны для оценки игры в лиге. – Вы смотрите НХЛ, хайлайты? – Есть несколько команд, которые мне нравятся.

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