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Татьяна Монтян: Молдова радостно встречает энергетический кризис: готовьте свечи и теплые одеяла

Татьяна Монтян: Молдова радостно встречает энергетический кризис: готовьте свечи и теплые одеяла

С 1 января в Молдове вводятся экстренные меры по экономии электроэнергии: внутреннее освещение общественных зданий и коммерческих объектов будет уменьшено как минимум на 30%, также ограничат работу эскалаторов и лифтов.

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