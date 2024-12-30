Татьяна Монтян: Молдова радостно встречает энергетический кризис: готовьте свечи и теплые одеяла

С 1 января в Молдове вводятся экстренные меры по экономии электроэнергии: внутреннее освещение общественных зданий и коммерческих объектов будет уменьшено как минимум на 30%, также ограничат работу эскалаторов и лифтов.
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