Теперь не СВО. А война. Что изменилось после слов Пескова? Как отметил военный обозреватель Виктор Баранец, заявление пресс-секретаря главы государства меняет стилистику специальной военной операции.
Теперь не СВО. А война. Что изменилось после слов Пескова?
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М
ММ
"Зеленский утвердил такой план, что в течение 40 дней накопленные с помощью Запада беспилотники и ракеты должны долбить нефтегазовую систему России. Мы соответствующим образом отвечаем," ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ОТВЕЧАЕМ??? Надо нападать, и ликвидировать любые возможности доставки любого оружия с Европы на Украину. Тоннели, дороги, ЖД.. Беспилотную зону над Украиной объявить, чтоб ни один самолет ничего привезти туда не мог. БЛОКАДУ!!! ТОТАЛЬНУЮ!!!
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