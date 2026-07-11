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Царьград

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Теперь не СВО. А война. Что изменилось после слов Пескова?

Теперь не СВО. А война. Что изменилось после слов Пескова?

Теперь не СВО. А война. Что изменилось после слов Пескова? Как отметил военный обозреватель Виктор Баранец, заявление пресс-секретаря главы государства меняет стилистику специальной военной операции.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;Зеленский утвердил такой план, что в течение 40 дней накопленные с помощью Запада беспилотники и ракеты должны долбить нефтегазовую систему России. Мы соответствующим образом отвечаем,&quot;  ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ОТВЕЧАЕМ??? Надо нападать, и ликвидировать любые возможности доставки любого оружия с Европы на Украину. Тоннели, дороги, ЖД.. Беспилотную зону над Украиной объявить, чтоб ни один самолет ничего привезти туда не мог. БЛОКАДУ!!! ТОТАЛЬНУЮ!!!
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