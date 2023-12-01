Состоялся релиз обновлённой версии Turok 3: Shadow of Oblivion Известная студия ремасте...

Состоялся релиз обновлённой версии Turok 3: Shadow of OblivionИзвестная студия ремастеров видеоигр и дочерняя компания Atari Nightdive Studios в сотрудничестве с Universal Games and Digital Platforms сообщила, что обновлённая версия Turok 3: Shadow Oblivion стала доступна на ПК в Steam и консолях PlayStation… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.