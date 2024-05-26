Жара и кровь: что не следует делать, чтобы сохранить здоровье Ирэн ОрлонскаяПри высокой температуре окружающей среды организм испытывает увеличенную потерю жидкости и минеральных веществ, что связано с усиленным потоотделением.
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