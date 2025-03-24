ШОК! Служащий центрального аппарата сливал всю информацию Зеленскому

По информации ФСБ, задержанный передавал украинской стороне данные о мероприятиях по обеспечению безопасности промышленных и энергетических объектов в приграничных регионах, а также информацию о расположении российских войск.
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