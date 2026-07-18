Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ запустили по российским регионам сотни беспилотников. Атакованы логистические центры, есть жертвы и пострадавшие

ВСУ запустили по российским регионам сотни беспилотников. Атакованы логистические центры, есть жертвы и пострадавшие

В ночь на 18 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ряд регионов России. Самым трагическим стал налет украинских дронов на логистический центр маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области.

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