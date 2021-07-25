Русский народ должен низко поклониться Станиславу Белковскому

СССР-РоссияПолитикаРусский народ должен низко поклониться Станиславу БелковскомуЕсть вещи в общественной жизни, которые не только говорить неприлично, но даже слушать“Шальные блаженные дураки”.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей АКС такими людьми надо поступать согласно их высказываниям и не портить созданный ими ,в больном мозгу, имидж русских людей . Таких тварей надо просто ликвидировать - попросту ,применять закон ,когда то прекрасно работавший, в любимой ими стране - США - линчевать ....Вякнул , оскорбил Государство в лице русских или россиян - привет родителям , извинений не надо .карюкалов вячеславНу...карюкалов вячеславХотя у них ярко выраженная мотивация в глаза просто бросается.карюкалов вячеславВидино не последнюю роль играет генетическая предрасположеннасть.абрам вербинОтличный материал! :) Благодарю! Смысл эксперимента с диссиденто-образными: быдло может производить только быдло. А это - путь к полному исчезновению. хитрый может сойти за уумного. Но это - не так. Потому что, умный человек не может быть дерьмом. Только хитрый является дерьмом и быдом. Поэтому умными выживут, а хитрое быдло исчезнет.ММарленОчень хорошая статья и наши психотерапевты просто обязаны взять её на вооружение с целью выводить эту особь и что бы не портила людям жизнь.Ночной кошмарКитайцы как-то всех воробьёв уничтожили. А потом из СССР завозили и размножали. Оказалось, воробей - очень полезная птичка. Так и с этими особями может получиться. Так что, всех под корень выводить не стоит. Только особо зарвавшихся.Хакимжон ХоджамовКто из этих русофобов по национальности РУССКИЙ ? Одни и те же говнюки , возомнившие себя авторитетами . Тьфу на них !Комментировать
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