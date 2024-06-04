В Воронеже на Фестивале Движения Первых полицейские и общественники вручили первые паспорта юным жителям региона

Настоящий праздник детства и юности, олицетворяющий начало летних каникул, состоялся в «МТС Live Холл Воронеж», расположенном в Сити-парке «Град».
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