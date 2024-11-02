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Мойка78.ру Новости СПб

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Врач из Петербурга по наводке аферистов продала четыре квартиры и вручила дропперу 31,4 млн Как стало известно Мойке78, на удочку аферистов попалась 72-летняя петербурженка.

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