Врач из Петербурга по наводке аферистов продала четыре квартиры и вручила дропперу 31,4 млн Как стало известно Мойке78, на удочку аферистов попалась 72-летняя петербурженка.
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Врач из Петербурга по наводке аферистов продала четыре квартиры и вручила дропперу 31,4 млн Как стало известно Мойке78, на удочку аферистов попалась 72-летняя петербурженка.