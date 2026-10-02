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U.S. Deploys Patriots to Shield Saudi Oil and Qatari Gas Facilities

The U.S. last month sent two additional Patriot missile batteries to protect energy infrastructure in Saudi Arabia and Qatar from Iranian strikes in case the war escalates again, U.

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