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Курс валют НБМ на 15 февраля

Курс валют НБМ на 15 февраля

Молдавский лей немного ослабел по отношению к доллару, но еще больше укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте примерно один бан, но отыграл у единой европейской валюты еще почти 14 банов, передает Noi.

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