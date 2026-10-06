Главный позор 1941 года: что устроили москвичи, когда вермахт подошёл к столице

Осень 1941 года — самый тяжёлый период для Москвы в годы Великой Отечественной. Надвигающаяся угроза испытывала не только гражданскую сознательность жителей столицы, проверку на прочность проходили их человеческие качества.
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