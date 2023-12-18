История праздника святого Николая Чудотворца, что можно и нельзя делать 19 декабря Алёна ЮрьеваПраздник святого Николая Чудотворца приносит с собой множество обрядов и верований, определяющих, что можно и что не следует делать в этот особенный день, полный преданий и надежд.