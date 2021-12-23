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Исследование выявило положительную характеристику «Омикрона»

Исследование выявило положительную характеристику «Омикрона»

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что люди, зараженные штаммом коронавируса «Омикрон», на 40-45% реже нуждаются в госпитализации на сутки и более, чем пациенты, у которых был выявлена разновидность вируса «Дельта», пишет The Guardian.

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