Исследование выявило положительную характеристику «Омикрона»

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что люди, зараженные штаммом коронавируса «Омикрон», на 40-45% реже нуждаются в госпитализации на сутки и более, чем пациенты, у которых был выявлена разновидность вируса «Дельта», пишет The Guardian.