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Маск поддержал идею о проведении более открытых выборов главы ЕК

Маск поддержал идею о проведении более открытых выборов главы ЕК

TASS/AP/Matt Rourke Американский миллиардер Илон Маск согласился со словами евродепутата от Кипра Фидиаса Панайоту о необходимости выработки более прозрачной процедуры избрания на пост главы Еврокомисии, которой в настоящее время занимает Урсула фон дер Ляйен.

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Комментарии
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Eduard
Сами себя в Европе выбирают,это мафия!
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