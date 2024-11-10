Маск поддержал идею о проведении более открытых выборов главы ЕК

TASS/AP/Matt Rourke Американский миллиардер Илон Маск согласился со словами евродепутата от Кипра Фидиаса Панайоту о необходимости выработки более прозрачной процедуры избрания на пост главы Еврокомисии, которой в настоящее время занимает Урсула фон дер Ляйен.
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