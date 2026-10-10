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Царьград

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Подростки украли из ПВЗ ювелирку на 939 тысяч рублей

Подростки украли из ПВЗ ювелирку на 939 тысяч рублей

В Сысертском районном суде рассматриваются два дела о кражах из пунктов выдачи «Яндекс Маркета» и Ozon, где пятеро несовершеннолетних, работая в ПВЗ, забирали заказанные сообщниками ювелирные изделия и отмечали их в системе как невостребованные.

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