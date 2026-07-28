Как русская поклонница «Санта-Барбары» вышла замуж за своего экранного кумира

В девяностые годы во время трансляции «Санта-Барбары» улицы российских городов пустели. Школьница Елена Бородулина, как и миллионы других зрителей, следила за жизнью калифорнийских богачей, а ее любимым героем был благородный Лайонел Локридж.
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