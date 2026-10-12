«Рожать в 60, быть отцом в 90: заявление Онищенко взорвало соцсети

«Женщина может рожать до 60 лет, мужчина — становиться отцом до 90», — фраза академика РАН Геннадия Онищенко разошлась по лентам новостей и тут же стала поводом для бурных споров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕА Приезжая нагадила...
- Дама в вычурном к...
- Вучич говорил - "...
Ребенка нужно не только родить но и вырастить.. Хотя бы до совершеннолетия..