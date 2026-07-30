Онколог сказал о шансах выживания с саркомой Юинга как у комика Егиазаровой

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru, что саркома Юинга как у стендап-комика Марты Егиазаровой неплохо поддается лечению, и объяснил, почему врачи могли давать девушке пессимистичный прогноз при постановке диагноза.