Онколог сказал о шансах выживания с саркомой Юинга как у комика Егиазаровой

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru, что саркома Юинга как у стендап-комика Марты Егиазаровой неплохо поддается лечению, и объяснил, почему врачи могли давать девушке пессимистичный прогноз при постановке диагноза.
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