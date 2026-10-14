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Платформам поставили рамки: как изменится жизнь миллионов самозанятых в ближайшие два года

Платформам поставили рамки: как изменится жизнь миллионов самозанятых в ближайшие два года

Алексей Агибалов - Коммерческий директор цифровой платформы «Моя смена» (ГК Verme). С 1 октября 2026 года вступил в силу федеральный закон о платформенной экономике, в которой задействованы миллионы самозанятых.

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