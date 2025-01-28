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Русская весна

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Трамп приготовился к новым пошлинам против Мексики и Канады, — WSJ

Трамп приготовился к новым пошлинам против Мексики и Канады, — WSJ

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен в отношении введения новых пошлин против Мексики и Канады, при этом Мексика пока «сделала недостаточно», чтобы их избежать, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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