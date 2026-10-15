Ратификация соглашения о совместном строительстве второго железнодорожного пути на пограничном участке между Забайкальском и Маньчжурией позволит и дальше эффективно «развивать всеобъемлющее партнерство с Китайской Народной Республикой как ключевым партнером в части внешнеэкономического сотрудничества», отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам рассмотрения документа на пленарном заседании.