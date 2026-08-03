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Происшествия

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В Хабаровском крае судом вынесен приговор по уголовному делу о покушении на незаконное распространение крупной партии синтетических наркотиков

В Хабаровском крае судом вынесен приговор по уголовному делу о покушении на незаконное распространение крупной партии синтетических наркотиков

В январе текущего года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю получили информацию о том, что ранее не судимые 47-летний комсомольчанин и его 51-летняя знакомая причастны к распространению наркотиков на территории региона.

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