В Хабаровском крае судом вынесен приговор по уголовному делу о покушении на незаконное распространение крупной партии синтетических наркотиков

В январе текущего года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю получили информацию о том, что ранее не судимые 47-летний комсомольчанин и его 51-летняя знакомая причастны к распространению наркотиков на территории региона.