Акция ´Безопасный Новый год´.

21 декабря в гостях у учащихся Глушанской школы побывали корреспондент журнала ´Юный спасатель´ Татьяна Храменкова и работник Бобруйского горрайотдела по ЧС Владимир Бутко, которые в рамках акции ´Безопасный Новый год´ в игровой форме напомнили ребятам о правилах безопасности в зимний период, о безопасном поведение дома, на улице, на водоемах.