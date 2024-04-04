Минобороны сообщило об уничтожении дронов над Белгородской и Тульской областями

Попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации успешно пресечены в ночь на 4 апреля, сообщили в Минобороны РФ.
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