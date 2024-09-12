3 неудобных вопроса про мужское воспитание

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Вячеслав Зязев

Главный фактор воспитания ребенка - много разговаривать с ним! И это в любой, полной или неполной семье! Даже не нужно напрягаться, придумывая темы! Ребенок находится в стадии познания, и сам спросит, что его интересует о предметной или социальной среде. Даже, если вы заняты и котлеты подгорают, хотя бы начните разговор и заинтригуйте, например, вопросом: А сам-то как думаешь?. Я не психолог, и не излагаю чужие научные изыски, просто у меня было таким детство! Мы с братом очень много разговаривали с родителями,пока у нас не появились свои семьи и дети! Резюме: это не хвастовство или поучение! Много позже я понял парадокс такого воспитания! Оказывается я не принял душой то, чем обменивались мои сверстники в обычной городской подворотне между собой! Вывод: если вы постоянно гоните ребенка на улицу, то это не социализация его в обществе и насыщение свежим воздухом, а отсутствие способности разговаривать и вести диалог с ребенком! И первыми учителями у вашего ребенка становятся яркие представители подворотни! Позже, ими становятся выпускники детских колоний! Собственно и вопрос: какого черта вы решили, что ребенка сложно воспитать в неполной семье? Вся сложность в том, что большинство из Вас сказать ребенку ничего не могут, как не могут противопоставить себя и чуждой философии подворотни!