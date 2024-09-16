Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • Алекс Сэм
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Женщина испортила любимое место незнакомца, посещая местный бар

Женщина испортила любимое место незнакомца, посещая местный бар

Знаете классическую фразу: «Это свободная страна»? Что ж, оказывается, некоторые люди нет. Представьте себе, что вы готовитесь к веселому вечеру, а потом слышите: «Ты не можешь сидеть с нами», - и это говорит не одноклассник в школе, а взрослый мужчина в общественном месте.

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