Женщина испортила любимое место незнакомца, посещая местный бар

Знаете классическую фразу: «Это свободная страна»? Что ж, оказывается, некоторые люди нет. Представьте себе, что вы готовитесь к веселому вечеру, а потом слышите: «Ты не можешь сидеть с нами», - и это говорит не одноклассник в школе, а взрослый мужчина в общественном месте.