Кузнецов о дубле Овечкина: «Не знал, что он догнал Ягра. Следующий гол будет очень важен для него»

Евгений Кузнецов не знал, что дубль Александра Овечкина поднял того в топ-3 по голам в НХЛ. Форвард забросил две шайбы за «Вашингтон» в матче с «Калгари» (5:4).

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