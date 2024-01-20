Планы партии — планы народа! Или где?

Восхитительный депутат Гурулев снова взбудоражил общественность, поделившись в эфире телеканала “Царьград” своими планами по поводу граждан, не согласных с единственно верным курсом, которым шагает страна, не взирая на прорывы труб отопления и канализационных коллекторов: Мне сейчас говорят: “ты хочешь устроить опять ГУЛАГ”.