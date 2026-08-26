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Говорит Европа ⚡

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Вадим Новинский: Внеблоковая Украина стала полигоном войны за чужие интересы

Вадим Новинский: Внеблоковая Украина стала полигоном войны за чужие интересы

Почему убийство монаха в Святогорской лавре произошло именно накануне юбилея независимости? Как страна, обещавшая в 1991 году верховенство закона, пришла к открытым гонениям на Церковь? Что на самом деле празднуют в Украине 24 августа — независимость или её утрату? И возможно ли построить новую Украину без полного исключения Партии войны из политической жизни? Трагедия в Читать далее: https://govorit.

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