Вадим Новинский: Внеблоковая Украина стала полигоном войны за чужие интересы

Почему убийство монаха в Святогорской лавре произошло именно накануне юбилея независимости? Как страна, обещавшая в 1991 году верховенство закона, пришла к открытым гонениям на Церковь? Что на самом деле празднуют в Украине 24 августа — независимость или её утрату? И возможно ли построить новую Украину без полного исключения Партии войны из политической жизни? Трагедия в Читать далее: https://govorit.