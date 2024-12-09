Родственникам выдворяемых из РФ иностранцев будут сообщать об их местонахождении

МВД РФ будет уведомлять родственников иностранцев, находящихся в специальных учреждениях, об их местонахождении перед выдворением из страны, а также дипломатическое представительство государства, гражданином которого он является.
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