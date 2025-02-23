Давида Анашкина, который пытал девушек на автомойке 3 января, сегодня арестовали

Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал меру пресечения 21-летнему Давиду Анашкину, зачинщику пыток, который вместе с несовершеннолетними друзьями похитил двух подруг и несколько часов издевался над ними на автомойке.
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