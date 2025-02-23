РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Долгополов
    Хулиганье-это когда у папы из кармана десятку спер,а это уроды,которые не должны размножатьсяДавида Анашкина, ...
  • Eduard
    Хулиганье очень силу понимает!Давида Анашкина, ...
  • Eduard
    Расправится в суде!Давида Анашкина, ...

Давида Анашкина, который пытал девушек на автомойке 3 января, сегодня арестовали

Давида Анашкина, который пытал девушек на автомойке 3 января, сегодня арестовали

Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал меру пресечения 21-летнему Давиду Анашкину, зачинщику пыток, который вместе с несовершеннолетними друзьями похитил двух подруг и несколько часов издевался над ними на автомойке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Расправится в суде!
Ответить
14 час.
Eduard
Хулиганье очень силу понимает!
Ответить
14 час.
Сергей Долгополов
Хулиганье-это когда у папы из кармана десятку спер,а это уроды,которые не должны размножаться
Ответить
9 час.
наверх