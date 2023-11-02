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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский получил на Западе плохую репутацию

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский получил на Западе плохую репутацию

Президент Украины Владимир Зеленский перестал быть «героем» на Западе и завоевал плохую репутацию. Об этом на YouTube-канале норвежского политолога Гленна Дизена заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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