Президент Украины Владимир Зеленский перестал быть «героем» на Западе и завоевал плохую репутацию. Об этом на YouTube-канале норвежского политолога Гленна Дизена заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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