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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева об уходе от Тутберидзе: «Я выбираю идти дальше. Мне важно оказаться в атмосфере, где есть внимание, уважение, вера и желание работать вместе»

Фигуристка Елизавета Андреева высказалась об уходе из группы Этери Тутберидзе.  16-летняя спортсменка пропустила прошлый сезон из-за проблем со здоровьем.

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