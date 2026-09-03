Тонкий полностью металлический корпус и мощная платформа Xring O3, которой больше нет ни у кого. Xiaomi рассекретила флагманский планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max

Интересно, что планшет показан в новом винно-красном цвете — именно такой приписывают будущему iPhone 18 Pro Max Xiaomi сегодня не только раскрыла подробности о флагманском складном смартфоне Xiaomi 18 Fold, но и рассекретила свой совершенно новый флагманский планшет — Pad 9 Pro Max.
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