Тонкий полностью металлический корпус и мощная платформа Xring O3, которой больше нет ни у кого. Xiaomi рассекретила флагманский планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max

Интересно, что планшет показан в новом винно-красном цвете — именно такой приписывают будущему iPhone 18 Pro Max Xiaomi сегодня не только раскрыла подробности о флагманском складном смартфоне Xiaomi 18 Fold, но и рассекретила свой совершенно новый флагманский планшет — Pad 9 Pro Max.