Учёные обнаружили более 600 видов вирусов на зубных щетках

Ученые обнаружили более 600 различных видов вирусов, которые живут на зубных щётках, душевых лейках и других предметах ванной комнаты, хотя эти микробы не представляют никакого вреда для людей, сообщает портал Gizmodo.
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