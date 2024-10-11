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Боец «Чукча» сообщил о приближающемся окружении ВСУ в Часовом Яре

Боец «Чукча» сообщил о приближающемся окружении ВСУ в Часовом Яре

Ситуация в Часовом Яре идет к взятию в оперативное окружение обороняющегося гарнизона ВСУ, сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».

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