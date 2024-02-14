«Никогда не упускай случая: он подворачивается не каждый день

В Московском театре Сатиры поставили «Пигмалиона» Бернарда Шоу. Великий ирландец был убеждён, что произношение более других факторов разделяет общество на социальные группы, при этом всегда стремился доказать, что никакой пропасти между «низшими» и «высшими» классами не существует, достаточно с представителями этих «низов» как следует поработать.