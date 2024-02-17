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Выплавка стали в России по итогам 2023 года выросла на 5,3%

Выплавка стали в России по итогам 2023 года выросла на 5,3%

Производство стали в РФ по итогам 2023 года выросло на 5,3%. Соответствующее заявление 16 февраля сделал вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у российского президента Владимира Путина по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности в Челябинске.

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