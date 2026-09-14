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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о возможном допуске юниорской и молодежной сборных: «США – дружественная страна в этой ситуации. Они хотят, чтобы мы сыграли. Им это нужно»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мыслями о возможном допуске юниорской и молодежной сборных России на международные турниры.

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