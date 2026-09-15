Минфин России проведет аукционы по продаже ОФЗ 16 сентября

Минфин России 16 сентября проведет аукционы по продажам ОФЗ серии 26252 и 26238. Сроки погашения составят 2033 и 2041 годы соответственно, а купонный доход определён на уровнях 12,5% и 7,1% годовых.
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